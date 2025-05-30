Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ненефтяного дефицита бюджета Казахстана в 2025 году до уровня выше 8% ВВП. Об этом говорится в заявлении по итогам визита миссии МВФ в Казахстан.

"В условиях снижения цен на нефть ожидается увеличение дефицита бюджета и платежного баланса. По прогнозу МВФ, в 2025 году ожидается сохранение стимулирующей налогово-бюджетной политики с увеличением ненефтяного дефицита бюджета с 7,9% до немногим более 8,0% ВВП", - говорится в сообщении.

Дефицит счета текущих операций, по оценке МВФ, в 2025 году увеличится приблизительно до 3,5% ВВП по сравнению с 1,3% в 2024 году.

В целом оценки перспектив развития экономики Казахстана смещены в сторону ухудшения прогнозных показателей. При этом отмечается, что положительное влияние на темпы роста экономики в среднесрочной перспективе могут оказать ускорение структурных реформ и развитие частного сектора.

В МВФ поддерживают планы правительства Казахстана в 2026 году повысить ставки налога на добавленную стоимость (НДС), расширить налоговую базу, а также задействовать цифровизацию для повышения собираемости налогов. Отмечается, что расширению налоговой базы, в частности, будет способствовать планируемое сокращение действующих льгот.

Ранее кабмин Казахстана прогнозировал, что уровень ненефтяного дефицита в 2025 году составит 7,3% ВВП со снижением до 4% к ВВП в 2027 году.