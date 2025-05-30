Последнее обновление: 30.05.2025 17:52

Украинская компания добивается разрешения на вывоз белорусских удобрений через Литву

Службе расследований финансовых преступлений (СРФП) придется пересмотреть просьбу украинской компании по торговле минеральными удобрениями, зерном и логистике Agropartner о разрешении транспортировки удобрений через Литву из Беларуси в Украину.

В четверг Региональный административный суд объявил, что удовлетворил жалобу украинской компании и обязал СРФП повторно рассмотреть просьбу, поданную в августе 2023 года, пишет LRT.

По данным суда, служба отказалась разрешить импорт и транспортировку смеси карбамида и аммиака с находящейся под санкциями белорусской компании по производству удобрений «Гродно Азот» через Литву, сославшись на санкции, введенные в отношении Минска Европейским союзом (ЕС), и причастность Беларуси к агрессии России против Украины.

СРФП сообщила суду, что такое разрешение не было выдано, поскольку «Гродно Азот» сможет получать выгоду от продажи удобрений.

Компания Agropartner заявила суду, что удобрения принадлежат ей, были приобретены у украинской компании Belfert Ukraine до вторжения России в Украину, полностью оплачены, а «Гродно Азот» в сделке не участвует, не имеет возможности распоряжаться товаром или получать от него выгоду, поэтому оснований для применения ограничений ЕС нет.

Agropartner подчеркнул, что удобрения предназначены не для рынка ЕС, а для сельского хозяйства Украины, и будут транспортироваться через Литву только транзитом.

Решение суда может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.



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