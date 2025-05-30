В России начали действовать новые правила денежных переводов

В России с 30 мая 2025 года изменились правила перевода денег без открытия банковского счета. Теперь анонимно можно перевести до 15 тысяч рублей, с паспортом — до 100 тысяч рублей.

Ранее ограничений на такие переводы не существовало.

Изменения в статью 7 ФЗ № 122 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и в статью 10 ФЗ № 122 «О национальной платежной системе» были подписаны Путиным весной прошлого года.

Авторы поправок сочли, что отсутствие лимитов не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Основная цель нововведения — остановка транзитного потока «серых» и «темных» денег, пояснил ТАСС председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. Речь идет о средствах, полученных от сделок с криптовалютными инструментами, когда участники сделки стараются обойти контроль со стороны банков и государства для ухода от налогов, а также о деньгах, полученных или направленных на финансирование криминальных мероприятий, уточнил он.

По его мнению, у законопослушных граждан трудностей с выполнением требований нового законодательства не будет. Если им понадобится перевести сумму свыше лимита, нужно будет пройти полную идентификацию.

«Она отличается от упрощенной только количеством вопросов в анкете. Что же касается требования документов, то банк при любом виде идентификации имеет право — а я бы сказал, что обязан, - требовать предоставления необходимых ему для выполнения требования законодательства документов и сведений», - отметил Семов.

По данным Банка России, в 2024 году в России было проведено 228 млн денежных переводов без открытия банковского счета на сумму 1,89 трлн рублей, 293 млрд рублей было переведено физлицам.