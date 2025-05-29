Китай ослабит ограничения на экспорт редкоземельных металлов

В ближайшее время Китай ослабит ограничения для поставщиков редкоземельных металлов. Об этом пишет издание The China Daily со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, Министерство торговли Китая уже проинформировало китайских и европейских производителей полупроводников о процедурах контроля за экспортом редкоземельных элементов.

Во время китайско-европейской встречи по вопросам сотрудничества в области полупроводниковой промышленности в Пекине чиновники разъяснили требования к экспорту редкоземельных металлов, говорится в статье.

Редкоземельные элементы являются незаменимыми в производстве полупроводников, и компаниям дали рекомендации по подаче заявок на получение экспортных лицензий.

Это прокладывает путь к ослаблению контроля за экспортом редкоземельных металлов в Европейский Союз. Три китайские компании в начале этого месяца получили лицензии на экспорт редкоземельных металлов своим зарубежным клиентам для использования в производстве.

На встрече было отмечено, что Китай и Европа занимают критические позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников и дополняют друг друга. Европейские полупроводниковые компании сильны в производстве промышленных и автомобильных микросхем, а Китай - крупный автопроизводитель. Он потребляет более половины мирового производства полупроводников.

Встреча состоялась на фоне недавней эскалации напряженности в отношениях между Китаем и США по микрочипам, и Пекин демонстрирует твердую решимость не уступать в этом противостоянии.

Между тем другое издание, South China Morning Post, отмечает, что европейские компании испытывают значительные негативные последствия из-за медленного одобрения экспортных заявок. Ожидается, что на этой неделе в Европе начнутся остановки производственных линий.

Редкоземельные элементы необходимы для бытовой электроники, электромобилей и оборонных систем. На Китай приходится 92% мирового производства редкоземельных элементов, что дает стране мощный козырь в торговых переговорах.

Европейский Союз имеет собственные амбиции в производстве микросхем. В рамках промышленной политики блока в 2022 году был принят Закон ЕС о микросхемах, направленный на преодоление глобальных перебоев в цепях поставок, вызванных пандемией, с целью преодоления дефицита микросхем и укрепления технологического лидерства ЕС.