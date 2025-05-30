Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп 30 мая обвинил Китай в нарушении торгового соглашения с США, заключенного несколькими неделями ранее. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Плохая новость заключается в том, что Китай — возможно, это не так удивительно для некоторых людей — полностью нарушил соглашение с нами», - написал Трамп.

Он не уточнил, как именно Китай нарушил торговую сделку, заключенную ранее в этом месяце между двумя странами.

При этом Трамп отметил, что сделка была заключена, чтобы «спасти Китай от плохой ситуации»

«Многие заводы были закрыты и были, мягко говоря, «гражданские беспорядки». Я видел, что происходит, и мне это не нравилось. Я быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от ситуации, которая, как я думал, будет очень плохой, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этому соглашению все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к нормальной работе. Все были счастливы», - считает Трамп.

Как сообщалось, министр финансов США Скотт Бессент 12 мая заявил, что правительства США и Китая договорились о значительном снижении уровня пошлин на товары друг друга в течение 90 дней.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины в размере 145% на импорт китайских товаров. В ответ официальный Пекин ввел пошлины в размере 125% на американские товары.