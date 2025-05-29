Казахстан отказывается сокращать добычу нефти, несмотря на давление ОПЕК+

Казахстан не готов сокращать добычу нефти в соответствии с квотами ОПЕК+ и даже рассматривает возможность ее увеличения в конце года. Об этом пишет Bloomberg.

"Республика не имеет права требовать сокращения добычи" на месторождениях, которые разрабатывают международные консорциумы, контролирующие более 70% нефтяной добычи страны, пояснил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов.

По его словам, сократить добычу на старых месторождениях, которые принадлежат государственной компании "КазМунайГаз", также "практически невозможно".

Эти заявления прозвучали накануне ключевой встречи ОПЕК+, которая состоится в субботу в формате видеоконференции. На ней будут обсуждать объемы добычи на июль.

Саудовская Аравия, которая недавно инициировала два этапа повышения добычи, продвигает идею еще одного увеличения - на 411 тыс. баррелей в сутки. Некоторые делегаты считают это ответом на нарушение квот со стороны таких стран, как Казахстан.

В апреле Казахстан добывал 1,823 млн баррелей в день, превысив установленную квоту почти на 400 тыс. баррелей, согласно данным секретариата ОПЕК. Ожидается, что в июне экспорт останется на рекордно высоком уровне.

На фоне нарушения Казахстаном обязательств в рамках ОПЕК+ выросли предположения, что Саудовская Аравия может использовать повышение собственной добычи для достижения других целей - в частности, восстановления рыночной доли или политических уступок.