Годовая инфляция в Польше замедлилась в мае до 4,1%

В мае 2025 года потребительские цены в Польше выросли на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Главного статистического управления (GUS).

Стоим отметить, что это на 0,2% меньше, чем в апреле.

По словам экономиста банка Pekao S.A. Себастьяна Роя, текущие данные подтверждают устойчивое движение к цели инфляционной политики.

«Это уже не первый месяц, когда инфляция удивляет в позитивном смысле — показывает более слабый рост. Все указывает на то, что инфляционный тренд уверенно идет вниз, и мы приближаемся к целевому уровню», - сказал он.

Экономист добавил, что в июне ожидается схожая динамика, однако в июле снижение инфляции может быть более заметным.

«С июля мы начнем сравнивать текущие цены с прошлогодними, когда частично были сняты ограничения на энергетические тарифы. Это создаст эффект высокой базы и приведет к снижению инфляции — возможно, ниже 3% в годовом исчислении», - прокомментировал Себастьян Рой.

Согласно предварительным оценкам GUS, основной вклад в инфляцию в мае внесли цены на энергоносители, которые выросли более чем на 13%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 5,5% по сравнению с прошлым годом. В то же время цены на топливо для частных автомобилей снизились почти на 11,5%.