На выставке в Минске представят самый мощный трактор BELARUS с китайским двигателем

Минский тракторный завод (МТЗ) представит самый мощный трактор BELARUS 5422 на международной специализированной выставке «БЕЛАГРО», которая пройдет с 3 по 7 июня в Минске.

Как сообщает пресс-служба завода, это машина общего назначения тягового класса 8 с колесной формулой 4К4 с двигателем Weichai WP14Т мощностью 542 л.с., соответствующим экологическому стандарту StageIIIA.

В тракторе BELARUS 5425 установлена гидромеханическая коробка передач с электрогидравлическим управлением, позволяющая переключать передачи без разрыва потока мощности. Муфта сцепления – фрикционная многодисковая, работающая в масле.

Трактор оборудован передним навесным устройством 2-й категории грузоподъемностью 5,5 тыс. кг и задним навесным устройством 4-й категории грузоподъемностью 12 тыс. кг, задним валом отбора мощности 1 тыс. и 1,4 тыс. об/мин, высокопроизводительной гидросистемой с двумя аксиально поршневыми насосами суммарной производительностью 305 л/мин с возможностью программирования функций. На трактор могут быть установлены сдвоенные передние и задние колеса, а также балластные грузы на ПНУ.

Топливный бак емкостью 900 л обеспечивает непрерывность работы трактора в течение 10 часов. Тормоза на переднем и заднем мостах, работающие в масле, имеют гидравлический привод, обеспечивающий эффективное торможение при значительном снижении усилия на педалях.

Кабина трактора – с гнутыми фасонными профилями каркаса и тонированными стеклами. Автоматическая система климат-контроля обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение подаваемого воздуха. В кабине установлено сиденье с пневмоподвеской и регулировками по высоте, продольному положению, массе оператора, профиля спинки.

Управление всеми системами трактора сосредоточено на правом подлокотнике сиденья и происходит при помощи кнопок и джойстиков без механических связей. Все это обеспечивает максимально комфортные условия работы, что снижает утомляемость оператора и повышает производительность, утверждает пресс-служба МТЗ.

Отметим, что трактор BELARUS 5022 комплектовался американским двигателем Caterpillar. Но после введения санкций в 2022-2023 годах МТЗ начал оснащать тракторы китайскими двигателями.