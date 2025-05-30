Объем международной торговли товарами и услугами Китая в апреле вырос на 6%

Объем международной торговли товарами и услугами Китая в апреле достиг 4,37 трлн юаней ($606,8 млрд), увеличившись на 6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственным управлением валютного контроля (ГУВК) КНР.

В долларовом выражении экспорт товаров и услуг страны составил $326,5 млрд, а импорт - $280,3 млрд. В результате положительное сальдо составило $46,2 млрд, пишет Синьхуа.

Из общего объема экспортных поставок стоимость товаров достигла 2,1 трлн юаней, а импортных - 1,65 трлн юаней, что означало положительное сальдо в размере 446,4 млрд юаней. Стоимость экспорта услуг достигла 250,5 млрд юаней, в то время как стоимость импорта услуг в апреле составила 364,4 млрд юаней, что привело к дефициту в размере 113,8 млрд юаней.