Финляндия готовится к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия, являющаяся членом НАТО, планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличит общие расходы на оборону в ближайшие годы. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Журналисты напомнили, что Польша и страны Балтии заявили в прошлом месяце, что выйдут из конвенции из-за военной угрозы со стороны России.

Выйдя из договора 1997 года, Финляндия, охраняющая самую длинную границу НАТО с Россией, может снова начать накапливать противопехотные мины, чтобы использовать их в случае необходимости, передает Reuters.

Орпо сказал, что для его страны нет непосредственной военной угрозы, но Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей Европы.

"Выход из Оттавской конвенции позволит нам более универсально подготовиться к изменениям в среде безопасности", - уточнил он.

Премьер Финляндии добавил, что страна также увеличит расходы на оборону к 3% валового внутреннего продукта к 2029 году.

Финляндия официально присоединилась к Конвенции в 2012 году. Всего к Оттавской конвенции официально присоединились 165 стран. Согласно конвенции, страны-подписанты могут выйти из соглашения в течение шестимесячного переходного периода.

Как сообщила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен, работа в МИД начнется немедленно и правительство сможет завершить законопроект о выходе из Конвенции до летних парламентских каникул.