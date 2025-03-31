У Лукашенко сегодня кадровые перетасовки

У Лукашенко сегодня кадровый день, сообщает его пресс-служба.

"<...> кадров на рассмотрении сегодня немного… зато какие!", - говорится в сообщении якобы с интригой.

Сообщается, что Лукашенко назначил Юрия Караева председателем Гродненского областного исполнительного комитета.

В начале марта Караев был назначен исполняющим обязанности председателя Гродненского облисполкома, после того как бывший руководитель области Владимир Караник занял пост вице-премьера.

До этого Караев работал помощником Лукашенко - инспектором по Гродненской области, а еще ранее возглавлял МВД Беларуси.

Кроме того, уже экс-министр энергетики Алексей Кушнаренко назначен главой Минской области, а его бывший заместитель Денис Мороз возглавил Минэнерго.