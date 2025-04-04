Последнее обновление: 04.04.2025 15:47

Генсек НАТО считает Россию долгосрочной угрозой для альянса

Россия надолго останется угрозой для НАТО. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса после совещания министров иностранных дел стран организации генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт завершится. Не будем наивными, что касается России", - сказал Рютте.

Он также считает, что Украина в перспективе войдет в альянс. Правда, при этом он напомнил, что Украине не обещали, что она станет членом организации именно в рамках урегулирования конфликта.

"Мы решили на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим. Но никогда Украине не обещали, что ее членство будет частью мирного соглашения", - сказал генсек НАТО.



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