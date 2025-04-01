Последнее обновление: 01.04.2025 14:35

Китай начинает военные учения для отработки похода к Тайваню

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начала масштабные военные учения с целью отработки различных путей и методов подхода к Тайваню. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

"Восточная зона боевого командования НОАК с 1 апреля задействует сухопутные войска, военно-морские, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для отработки подхода кораблей и авиации к Тайваню с разных направлений", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что учения преследуют цель "проверить реальные боевые возможности сил Восточной зоны боевого командования".

В ходе учений силами ВМС и ВВС будет осуществляться "боевое патрулирование", нацеленное на захват всеобъемлющего превосходства; также будут отрабатываться удары по морским и наземным целям, меры и способы блокирования важнейших районов и морских путей, сообщил Ши И.

"Это суровое предупреждение и силовое сдерживание сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, законное и необходимое действие для защиты суверенитета и национального единства Китая", - подчеркнул военный чиновник.

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