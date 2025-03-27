Европа в течение трех недель выработает предложения по мониторингу перемирия Украины и РФ

Министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Главы МИД Европы в течение трех недель дадут предложения по мониторингу российско-украинского перемирия", – сказал президент, которого цитирует France 24.

Макрон добавил, что США остаются "надежным союзником" для Украины, но Европе следует быть готовой защищать свои интересы. Он добавил, что лидеры ЕС надеются на поддержку Америки в обороне Украины, но должны быть готовы к ситуации, когда она не присоединится к ним.

Он также заявил, что Великобритания и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.