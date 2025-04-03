Венгрия выходит из Международного уголовного суда

Правительство Виктора Орбана официально объявило о выходе из МУС. Это произошло на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС вынес ордер на арест в ноябре 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что процесс выхода Венгрии из МУС может занять до года.

В сентябре 2024 года Римский статут МУС нарушила Монголия, отказавшись арестовать Путина во время визита в страну. В отношении президента РФ также выдан ордер на арест по делу о незаконной депортации украинских детей. Впоследствии Монголия не столкнулась с какими-либо значительными санкциями со стороны МУС.