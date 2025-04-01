Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» и вводить новые санкции. Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании по итогам встречи в Мадриде.

Они заявили, что привержены политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины.

«Многие европейские партнеры, включая членов этой группы, взяли на себя существенные дополнительные обязательства по поддержке Украины в военном отношении и планируют аналогичные обязательства в будущем», - отмечается в тексте.

Страны готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, «включая принятие новых санкций, чтобы помешать ей вести агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшую позицию для обеспечения справедливого и прочного мира».

Они считают, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока не будет остановлен конфликт, а РФ не компенсирует нанесенный ущерб.

«Мы подтверждаем, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, стать более подготовленной и уметь справляться с текущими и будущими вызовами», - отмечается в заявлении.

Ранее Путину вторичными санкциями пригрозил и Дональд Трамп.