Законопроект о выходе Латвии из Оттавской конвенции прошел второе чтение

Латвийский парламент проголосовал во втором чтение за законопроект о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

Законопроект обязывает МИД Латвии направить документ о выходе страны из Оттавской конвенции другим странам-членам конвенции, генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после получения ООН соответствующей документации. Ожидается, что третье и окончательное чтение законопроекта произойдет в течение нескольких недель, сообщил портал LSM.

Латвия, Литва, Эстония и Польша 18 марта заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Министры обороны четырех стран мотивировали это решение значительно возросшей военной угрозой для стран - членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, после вторжения РФ в Украину. 1 апреля о таком же решении объявило правительство Финляндии.

Конвенцию о запрете противопехотных мин подписали в 1997 году 160 государств, в том числе все страны-члены НАТО, за исключением США. Россия также не стала присоединяться к конвенции. В случае выхода из конвенции Латвия, Литва, Эстония и Польша снова смогут производить, размещать, хранить и передавать наземные мины. Выход из конвенции должен быть одобрен парламентами этих стран.