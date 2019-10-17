Лукашенко: Да, Богачева вмешивалась в выборы США

Лукашенко сегодня заявил, что задержанная, а затем отпущенная на свободу гражданка России Анна Богачева вмешивалась в президентские выборы США.

Об этом он сказал на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, комментируя историю с задержанием Богачевой.

"Это идеология, и из меня это не выбить. Если вы читаете разного рода каналы и прочие, вы должны знать, что это обычная выдумка, как после этих последних событий. Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы. Да, вмешивалась в президентские выборы – это я говорю, вмешивалась даже без якобы", - заявил Лукашенко.

"Почему? Тут меня уже чуть ли не обвинять белорусы стали. Вы знаете, почему посол Америки от нас убыл в 2008 году? За вмешательство в выборы в Беларуси. Я ей (Карен Стюарт) дал сутки, чтобы она покинула нашу страну с другими дипломатами. И скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в выборы американские, если бы даже были?"

"И я знаю, что вмешиваться в американские выборы, практически нереально. А если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые публичные во время выборов в Соединенных Штатах Америки. Я тогда открыто поддерживал Трампа. В открытую критикуя демократическую Америку, как они действовали против Трампа".

"Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия по отношению к нашим гражданам, что мы по отношению к российским. Тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Это все в мире знают. Поэтому накручивать чего-то, что в Беларуси задержали и так далее».

И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…".

"Дмитрий Федорович (посол РФ Мезенцев)? А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, - мы же IT-страна - в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет - посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было. Да, мы с вами по телефону разговаривали. Это ни от кого скрывать не будем, что не Лавров с Макеем и Путин со мной обсуждали эту проблему, а я вас разыскивал в Беларуси. Вы мне через 3 минуты позвонили".

"Для меня это было странностью, а после этого началась накрутка: разные Незыгари ваши и прочая. У нас таких на территории нет. Могут где-то там с Польши, с Америки вещать, с России. Но на территории Беларуси, не потому что мы их гнобим, нет, потому что они просто здесь не приживутся".

"Вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент серьезный, что меня удивило, не помню фамилию, сказал: а как белорусы должны были поступить? Они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена не вызывает сомнения. Так он сказал до того, как там выяснили у нее все обстоятельства. Поэтому вот я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается", - объяснил президент.

" Я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Многие начинают говорить: может быть, россияне это специально сделали, как лакмусовая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношение к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусветная. Нам это не надо", -закончил Лукашенко.