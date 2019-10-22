Лукашенко решил ответить на американские танки в Литве

Прибывающие на литовский полигон Пабраде в 15 км от границы с Беларусью американские танки всё-таки заставили Лукашенко перейти от заявлений о напряженности возле границы к практическому ответу на этот недружественный шаг со стороны Литвы и США.

В итоге, 22 октября 2019 года белорусский правитель поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Он заявил, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем.

"В любой стране прорабатываются ответные меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены … в начале следующей недели", - сказал Зась, которого цитируют официальные источники.

«Эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - продолжил он.

Глава Совбеза также высказался по поводу запланированных на весну 2020 года учений НАТО Defender Europe на территории Польши, Литвы и Латвии с участием военнослужащих 18 государств.

"Реакция [Лукашенко] на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году. Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США. Особенностью учений является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе", - сказал Зась.

"Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - констатировал глава Совбеза.