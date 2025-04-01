США ограничили выдачу виз китайским чиновникам

Соединенные Штаты ввели дополнительные визовые ограничения в отношении китайских чиновников, которые отвечают за допуск иностранцев в Тибетский автономный район (ТАР) КНР и некоторые другие районы Китая. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

"Сегодня я предпринимаю шаги по введению дополнительных визовых ограничений для китайских должностных лиц, которые принимают существенное участие в разработке или осуществлении политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы страны", - говорится в заявлении Рубио, распространенном госдепартаментом США.

По словам госсекретаря, "компартия Китая слишком долго отказывала" американским дипломатам, журналистам и другим международным наблюдателям в доступе в Тибетский автономный район КНР и другие тибетские районы страны, в то время как китайские дипломаты и журналисты "пользуются широким доступом в Соединенных Штатах".

"Такое отсутствие взаимности неприемлемо, и мы с этим мириться не будем", - подчеркнул Рубио.

Он "настоятельно призвал КПК" устранить отсутствие взаимности и предоставить дипломатам неограниченный доступ в ТАР и другие районы Китая.