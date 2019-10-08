Лукашенко испугался учений НАТО в Польше в 2020 году

Лукашенко выразил обеспокоенность запланированными на 2020 год масштабными учениями НАТО в Восточной Европе и в частности в Польше.

"Прямо у границ Беларуси весной будущего года Североатлантический альянс собирается провести масштабные военные учения. По численности, это то, что заявлено, а что будет по факту - это, наверное, в два, а то и в три, раза больше. Таких учений у наших границ не проводилось", - заявил Лукашенко на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо", - добавил белорусский правитель.

Он также заявил, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - сказал он.

"Последний рубеж - Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении, всего через два года, по-моему, к 2021 году мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно - пропасть", - нарисовал скорое апокалиптическое будущее Лукашенко.