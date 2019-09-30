Карту поляка получили уже 132 тыс. белорусов

За 11 лет с момента принятия Польшей закона о карте поляка и на конец сентября (24 сентября) 2019 года 131 770 граждан Беларуси воспользовались этой возможностью.

В настоящее время Польша рассматривает еще 1500 заявлений от граждан РБ, пишет Rzeczpospolitа со ссылкой на МИД Польши.

Только за последние 3 года карту поляка 55 тыс. граждан РБ.

Обладатели карты поляка могут работать в Польше, не получая для этого разрешение, осуществлять предпринимательскую деятельность наравне с гражданами Польши; бесплатно учиться в вузах; бесплатно посещать государственные музеи; бесплатно обращаться за видом на жительство, бесплатно получить долгосрочную визу, пользоваться 37% скидкой на железнодорожные билеты, рассчитывать на бесплатную неотложную помощь в Польше;