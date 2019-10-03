Последнее обновление: 03.10.2019 13:03

Встреча глав МИД стран Восточного партнерства в Минске отменяется

Встреча глав МИД стран Восточного партнерства в Минске, запланированная на 4-5 октября 2019 года, судя по всему отменяется по неназванным причинам.

В Минске ждали Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Планировалось, что она проведет переговоры с премьером Сергеем Румасом и встречу с А.Лукашенко.

Между тем, 3 октября телеграм-канал БелоРусский Диалог (https://t.me/BeloRussica) сообщил о том, что по инициативе белорусской стороны запланированная на 5 октября встреча Лукашенко и Могерини отменена.

В итоге Могерини свой визит отменила, после чего в Минск отказались ехать главы МИД Польши и Литвы.

"Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", – так объяснила пресс-атташе главы МИД Литвы отказ Линаса Линкявичюса от поездки в Беларусь.

Евросоюз назвал причину переноса визита – "изменения в расписании", передает Sputnik.by.

"Визит высокого представителя в Беларусь, а также министерское мероприятие программы "Восточного партнерства" откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с принимающей белорусской стороной", – сказали в представительстве.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подтвердил перенос визита Могерини в Минск, однако не стал уточнять сроки переноса мероприятия.

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