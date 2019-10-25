Последнее обновление: 25.10.2019 15:19

Кремль: Россия готова обсуждать госкредит Беларуси

Привлечение Белоруссией кредита в Китае - суверенный вопрос Минска, при этом

Российско-белорусские контакты в вопросе предоставления Беларуси государственного кредита на $600 млн. продолжаются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Контакты с белорусской стороной продолжаются", - сказал он.

Комментировать привлечение Беларусью китайского кредит на 3,5 млрд. юаней Песков не стал.

"Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей", - сказал пресс-секретарь Путина, комментируя сегодняшнее заявление министра финансов РБ Максима Ермоловича.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование