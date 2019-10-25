Кремль: Россия готова обсуждать госкредит Беларуси

Привлечение Белоруссией кредита в Китае - суверенный вопрос Минска, при этом

Российско-белорусские контакты в вопросе предоставления Беларуси государственного кредита на $600 млн. продолжаются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Контакты с белорусской стороной продолжаются", - сказал он.

Комментировать привлечение Беларусью китайского кредит на 3,5 млрд. юаней Песков не стал.

"Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей", - сказал пресс-секретарь Путина, комментируя сегодняшнее заявление министра финансов РБ Максима Ермоловича.