Последнее обновление: 10.04.2025 16:14

ЕС тоже откладывает на 90 дней введение пошлин для США

ЕС тоже откладывает на 90 дней введение пошлин для США. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter).

По ее словам, разработка контрмер продолжается, а пошлины вступят в силу, если переговоры не завершатся успехом.

"Мы приняли к сведению объявление президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены", - написала она.

Напомним, тарифы ЕС в отношении США должны были вступить в силу 15 апреля.

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