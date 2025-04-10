Последнее обновление: 10.04.2025 16:14

Продажи BMW Group в I квартале 2025 года снизились на 1,4%

Продажи BMW Group в первом квартале 2025 года уменьшились на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года до 586,149 тыс. автомобилей.

Как говорится в пресс-релизе компании, снижение связано со слабым спросом в Китае, где продажи упали на 17%. Продажи BMW без учета Китая выросли на 5,9%.

Реализация автомобилей в Европе увеличилась на 6,2%, в США – на 4%.

Продажи электромобилей BMW Group (включая бренды MINI и Rolls-Royce) в первом квартале подскочили на 32,4% до 109,516 тыс. единиц. Особенно резкий рост – на 64,2% – отмечен в Европе.

С начала текущего года стоимость акциийBMW снизилась на 15,3%.



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