Румас и Кудрин вдыхали жизнь в Союзное государство

Премьер Беларуси Сергей Румас сегодня провел встречу с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным, в ходе которой признался, что непросто сблизить позиции двух стран в деле экономической интеграции.

"Работа непростая, потому что за это время, к сожалению, экономики стран развивались по разным трекам, и сегодня как-то сблизить позиции, оказывается, не так просто», - признал Румас.

«Есть чувствительные вопросы для белорусской стороны, которые мы хотим в первую очередь решить на этом интеграционном треке. Есть вопросы, которые российская сторона ставит в первую очередь, а они иногда не совпадают. Поэтому сейчас министерства, правительства делают большую работу, чтобы за ноябрь окончательно представить главам государств то, что у нас получилось", - отметил премьер.

"Мы очень активно сейчас работаем над программой действий. Мы хотим вдохнуть новые силы в наш договор о Союзном государстве и продвинуться по пути интеграции по всем практически экономическим направлениям", - сказал Румас, добавив, что сейчас министерства дорабатывают 31 дорожную карту, затрагивающую практически все сектора экономики.

Кудрин согласился, что стоит задача вдохнуть новую жизнь, новые силы в работу Союзного государства и союзные соглашения.

"Соответственно, и мы готовы высказать свой взгляд на эти цели. В результате такого анализа хотим не только выявить какие-то сложности и риски, но и сделать предложения", - сказал глава Счетной палаты.