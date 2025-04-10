Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для ряда стран

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.

"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, более 75 стран обратились к представителям США, включая Министерство торговли, финансов и Торгово-представительный офис США, чтобы обсудить решение вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и немонетарных тарифов.

"Эти страны, по моему упорному предложению, не приняли никаких ответных мер каким-либо образом, я разрешил 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%, который также вступает в силу немедленно", - отметил Трамп.

Трамп 2 апреля объявил о введении зеркальных пошлин на товары иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый размер пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединенных Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины первоначально должны были составить 34%.

В ответ Пекин решил ввести с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

Трамп 9 апреля дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где они указаны, и вставив вместо них "84%" во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырос до 104%.