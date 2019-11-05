Пресс-секретарь Лукашенко обвинила Медведева в попытке «укусить» Беларусь

«Вероломное» высказывание премьера РФ Дмитрия Медведева на пресс-конференции в далеком Таиланде насчет заявления Лукашенко о «чужих войнах» в окружении Лукашенко назвали «неожиданным». Самого Медведева уличили в попытке «укусить» то ли Беларусь, то и лично Лукашенко.

«Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году. Так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку там не давали ей историки. Так, естественно, было в период Второй мировой или Великой отечественной войны. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», - заявил Медведев на пресс-конференции в Таиланде.

В итоге ответом Минска стала легкая истерика в исполнении пресс-секретаря президента РБ Натальи Эйсмонт, в котором высказывание российского премьера было названо «неожиданным»:

«Лукашенко знаком с реакцией главы российского правительства на слова о "чужих войнах". Реакция очень неожиданная — и неожиданность ее заключается в полном искажении сути. Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!

Если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды. Примеры приводить не буду, хотя могла бы.

Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания.

Главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему? С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, — приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить? Но это — вопрос пока риторический", - заявила пресс-секретарь президента РБ агентству РИА Новости.

Наталья Эйсмонт попыталась представить иное прочтение слов Лукашенко в интервью казахстанскому агентству Хабар, заявив, что высказывание о «не наших войнах» вырвано из контекста. Но как оригинал не подавай, смысл сказанного от этого не меняется.

"Сейчас мы сами решаем эти вопросы. Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное - Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны - не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка - часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас - Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?" – заявил Лукашенко.

В белорусском медиа пространстве заявление Натальи Эйсмонт агентству РИА-Новости было поддержано коротким, но успокаивающим комментарием «политолога и публициста (в изложении БелТА)» Вадима Гигина.

"Зачастую в политической практике историческая тематика используется для полемики. Безусловно, политики без истории не бывает. Вспоминается фраза советского профессора Покровского о том, что история - это политика, опрокинутая в прошлое. Но если копаться в историческом багаже любого народа, отношениях между странами, всегда можно найти какие-то поводы для конфликтов. А уж если вырывать фразы из контекста, поводов станет еще больше. Я думаю, что сегодня отношения между союзниками должны заключаться в том, чтобы, опираясь на общую историю, искать пути в будущее. Это наиболее правильный подход", - сказал Гигин.

По его словам, в Беларуси чтут подвиг советского народа, героизм, проявленный нашими общими предками в военных событиях, которые принесли Беларуси, как и России, большие разрушения и беды.