Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 9%, показав рекорд за более чем полгода

Японский индекс Nikkei в четверг подскочил на 9,13%, впервые с августа показав столь стремительный дневной рост. Об этом пишет Reuters.

Индекс закрылся на уровне 34 609 пунктов, восстановившись после резкого падения, которое стало крупнейшим со времен "черного понедельника" 1987 года. Индекс Topix тоже вырос на 8,09% до 2 539,4.

Импульсом для рынка стало объявление президента США Дональда Трампа о 90-дневной тарифной паузе.

Росту на японском рынке предшествовала позитивная сессия на Уолл-стрит: S&P 500 поднялся на 9,5% - лучший результат с 2008 года.

Более 99% акций на первичном рынке Токийской биржи выросли. Из 225 компаний в составе Nikkei поднялись почти все, в частности Fast Retailing (+9%), Tokyo Electron (+12,89%) и Advantest (+13,74%). Лидерами стали сектора цветных металлов (+13,42%) и банковский (+8,51%).