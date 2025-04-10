Боевые самолеты ФРГ участвуют в учениях НАТО для отработки отражения внешней агрессии.

Учения Ramstein Flag-2025 проводятся на 12 авиабазах в Северной Европе и призваны, как указано на сайте Североатлантического альянса, "проверить способность НАТО управлять большими группами самолетов, одновременно выполняющих различные миссии при задействовании cтатьи 5 устава альянса". В этой статье идет речь о коллективной обороне в случае нападения на одну из стран НАТО.

Эти маневры призваны послать сигнал России, отмечает агентство dpa.

"Мы надеемся, что подобные учения сдержат нашего противника", - сказал американский генерал Джеймс Хекер, командующий Объединенным воздушным командованием НАТО, которое базируется на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, цель состоит в том, чтобы "отработанные возможности никогда не пришлось применять, но чтобы НАТО всегда была в состоянии использовать их в чрезвычайной ситуации".

Германия отправила для участия в них на голландскую авиабазу Леуварден восемь истребителей Eurofighter из 71-го тактического авиакрыла ВВС "Рихтхофен". По данным НАТО, всего в учениях Ramstein Flag задействовано более 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них несколько новейших американских истребителей F-35, которые недавно были заказаны ФРГ.