Правительство РФ назвало странными слова Лукашенко о барьерах в торговле

В правительстве России указали на странность заявлений Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

В пятницу Лукашенко заявил, что преодолеть барьеры, которые планировалось устранить при создании ЕАЭС, не удалось. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».

«ЕАЭС создавался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных», - посетовал Лукашенко.

Представители правительства РФ сказали, что подобные заявления слышать «довольно странно».

«Всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Беларусь наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза», - цитирует РБК слова собеседников.

По словам источников, Беларусь, в частности, блокирует решения по алкоголю, табаку, сельскохозяйственной технике. Собеседники также указали на проблемы из-за позиции властей РБ с утверждением правил определения происхождения товаров, а также с допуском товаров к госзакупкам в Беларуси из-за «административных ограничений» в этой стране.