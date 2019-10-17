Беларусь предлагает России обсудить совместные усилия по охране границы

Беларусь считает необходимым обсудить с Россией вопрос о возможном продлении договора о совместных усилиях по охране госграницы от 1995 года.

Об этом заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности РБ Станислав Зась на заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ, передает ТАСС.

"Уже истекает действие этого договора, и нам надо принять решение, он нам нужен или нет, мы его продлеваем или в настоящей реальности он потерял свою актуальность", - сказал Зась.

Он поручил главе Госпогранкомитета РБ Анатолию Лаппо обсудить данный вопрос с российскими коллегами.

"Важно здесь мнение пограничных ведомств", - сказал госсекретарь СБ.

Зась также сказал, что Беларуси и России необходимо урегулировать вопросы, связанные с транзитом граждан третьих государств, имеющих действительную российскую визу, через республику на территорию РФ.

"Вопрос, который уместно обсудить, - это наша внутренняя граница Союзного государства Беларуси и России. Мы с уважением относимся к интересам России в ее стремлении обеспечить безопасность своей страны. Но некоторые новые меры по этой границе для нас не совсем понятны", - отметил Зась.

По его словам, белорусской стороне непонятна ситуация, когда ограничивается "перемещение граждан третьих стран, следующих по российским визам и прошедших контроль в Бресте или Гродно".

"Они приезжают в сторону Смоленска, и их разворачивают или в Литву, или еще куда. Может, в этом и есть причины, но надо тогда сесть и обсудить, что происходит на нашей совместной границе", - посетовал госсекретарь СБ.

Ранее в РФ было принято решение о том, что иностранные граждане, имеющие российскую визу, должны въезжать на территорию РФ только через международные пункты пропуска. На белорусско-российской границе таких пунктов нет.