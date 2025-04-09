Евросоюз одобрил зеркальные пошлины для товаров из США

Страны Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США в ответ на тарифы Вашингтона. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК).

«Сегодня страны-члены ЕС проголосовали за предложение Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США. Предложение Еврокомиссии было сделано в ответ на принятое в марте решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕС считает тарифы США необоснованными и вредными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике.

«ЕС заявил о своем явном преимуществе в поиске сбалансированных и взаимовыгодных результатов в переговорах с Соединенными Штатами», - добавили в ЕК.

Отмечается, что после завершения внутренних процедур Еврокомиссии и публикации имплементационного акта контрмеры вступят в силу.

Пошлины начнут взимать с 15 апреля.

«Эти контрмеры могут быть приостановлены в любое время, если Соединенные Штаты согласятся на справедливый и сбалансированный исход переговоров», - заключили в Еврокомиссии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз попытается выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа и, вероятно, одобрит первый раунд контрмер на импорт американских товаров на сумму до $28 млрд.