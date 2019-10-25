Шойгу: Обстановка на западном стратегическом направлении напряженная

Беларусь и Россия вынуждены принимать меры защиты в ответ на угрозы своей безопасности в связи с наращиванием боевого потенциала НАТО в непосредственной близости у границ Союзного государства.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Шойгу Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и РБ.

"В противовес размещению войск Североатлантического блока у наших границ и реализации натовской инициативы "четыре по 30" мы вынуждены принимать ответные меры оборонительного характера. В этих целях наращиваем потенциал наших войск, осуществляем их плановое перевооружение", - сказал Шойгу, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".

Обстановка на западном стратегическом направлении, по оценке министра обороны РФ, "остается напряженной".

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает свое военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения. В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности", - отметил Шойгу.

"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России. На этом фоне ведется масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу братских отношений двух стран", - посетовал он.

Шойгу подчеркнул, что Беларусь является для России "ближайшим соседом и надежным военным союзником".

"Наши страны выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны. Высокий уровень партнерства позволяет нам качественно и оперативно решать задачи укрепления военной безопасности Союзного государства", - сказал министр обороны РФ.