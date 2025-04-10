Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

Украина и ЕС 10 апреля продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram-канале.

По его словам, украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Он отметил, что это уже четвертая пролонгация соглашения, которое демонстрирует свою результативность и эффективность.

"Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину – на 37%. "Транспортный безвиз" – это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", – написал Денис Шмыгаль.

Соглашение о грузовых автоперевозках было подписано 29 июня 2022 года. Оно предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.