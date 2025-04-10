Правительство Чехии пока не будет вводить евро

Министерство финансов Чехии и Чешский национальный банк рекомендовали правительству не устанавливать дату введения в стране евро – общей европейской валюты. Об этом заявил министр финансов страны Збинек Станюра.

Чехия соответствует так называемым Маастрихтским критериям вступления в еврозону в сфере государственных финансов, "что позволяет нам начать серьезную и реалистичную дискуссию о дате принятия евро", сказал глава чешского Минфина.

"Опыт других стран, которые приняли евро в прошлом, показывает, что ключевым фактором является поддержка населения. В Чешской Республике четверть населения сейчас поддерживает введение евро", – добавил он.

По словам Станюры, пока поддержка перехода на европейскую валюту не достигнет по крайней мере 50%, "отказываться от национальной валюты с такой давней традицией, по моему мнению, нет смысла".

Чехия обязалась ввести евро при вступлении в Европейский Союз в 2004 году. Эту же позицию поддержало нынешнее коалиционное правительство во главе с Петром Фиалой, которое находится у власти с 2021 года, а также президент Петр Павел.

Но крупнейшая партия коалиции – "Гражданские демократы" Фиалы – не имеет единой позиции по евро: ее консервативное крыло выступает против вступления в еврозону.