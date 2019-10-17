Россия надеется на подписание соглашения о признании виз с Беларусью до конца года

Соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз готово, Москва рассчитывает на подписание до конца года.

Об этом заявил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

"Мы надеемся на это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Оно готово уже достаточно длительное время, планировалось к подписанию еще в ходе визита Дмитрия Медведева в Минск. Мы слышим от белорусской стороны заверения в том, что никаких проблем с точки зрения текста и препятствий для его подписания нет, - добавил замглавы МИД РФ. - Но в то же время дата пока не назначается".

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого не произошло.

Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь.