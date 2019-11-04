Медведев отреагировал на «чужие войны» Лукашенко

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал странным заявление Лукашенко о том, что, начиная с 1812 года, белорусов постоянно втягивали в чужие войны.

«Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году. Так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку там не давали ей историки. Так естественно было в период Второй мировой или Великой отечественной войны. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», - заявил Медведев на пресс-конференции в Таиланде.