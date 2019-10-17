Последнее обновление: 17.10.2019 14:33

Макей усадил Союзное государство с РФ на одну скамью со смертной казнью

Белорусские власти допустили возможность проведения референдума по вопросу дальнейшей судьбы Союзного государства Беларуси и РФ.

На возможность референдума по данному вопросу прямо намекнул глава МИД РБ Владимир Макей в интервью 5 негосударственным медиа, отвечая на вопрос о целесообразности участия Беларуси в таком объединении как Союзное государство.

«Калі грамадства палічыць немэтазгодным існаванне таго ці іншага пагаднення, яно можа паставіць гэта пытанне перад кіраўніцтвам дзяржавы. Кіраўніцтва нашай дзяржавы, як і любой іншай, улічвае грамадскую думку, і будзе прынята адпаведнае рашэнне. Калі сапраўды большасць людзей палічаць гэта немэтазгодным, такое пытанне можа быць узнята і пастаўлена перад уладай. Існуюць адпаведныя заканадаўчыя моманты, якія дазваляюць падрыхтаваць адпаведныя петыцыі, накіраваць звароты і вынесці пытанне на рэферэндум і гэтак далей», - сказал Макей.

По сути, Союзное государство Беларуси и РФ стало еще одной важной темой наряду с вопросом об отмене смертной казни в стране, принятие решение в отношении которой власти увязали с необходимостью проведения референдума.

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