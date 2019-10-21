Румас и Медведев пройдутся по дорожной карте

Премьер Беларуси во вторник, 22 октября 2019 года проведет в Москве переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым, сообщила пресс-служба правительства РБ.

Никаких деталей о повестке переговоров не сообщается.

«Запланировано также участие Сергея Румаса в международном форуме в Сколково», - это единственное, о чем говорится в сообщении.

Впрочем, единственной по сути темой для обсуждения является дорожная карта дальнейшей интеграции экономик Беларуси России, подготовить которую правительствам двум стран поручено к декабрю. И обсудить текущее состояние дорожной карты оба премьера могут 25 октября т.г. в Москве в рамках саммита глав правительств стран СНГ.

Анонсированный на 22 октября визит Румаса выглядит не как плановое мероприятие, а как срочная необходимость разрулить какие-то важные моменты.

К числу подобных вопросов можно отнести вопросы поставки нефти Беларуси в 2020 году. Минск хотел бы получить окончательное, пусть и устное да/нет от Москвы накануне визита Лукашенко в Казахстан, где белорусский правитель попытается продавить поставки казахстанской нефти в Беларусь с разрешением на реэкспорт.

Не исключено, что Румас всё же попытается уговорить Медведева на кредит Беларуси в объеме 600 млн. на рефинансирование внешнего долга.

Намедни министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что Беларусь может не получить этот кредит и-за отсутствия подвижек в интеграционных процессах, в то время как переговоры по данному вопросу с Китаем, у которого Беларусь хотела перехватить упомянутую сумму, идут ни шатко ни валко: Китай готов предоставлять связанные кредиты, но никак не реальный cash.