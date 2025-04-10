Последнее обновление: 10.04.2025 18:00

Казахстан завершил конкурсный отбор поставщиков технологий для первой АЭС

Казахстан завершил конкурсный отбор поставщиков технологий для первой АЭС. Об этом сообщает Kazinform.

«Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован «шорт-лист» потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией «Росатом», вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC», - сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии.

Таким образом, Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС.

«Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании Межведомственной комиссии с учетом национальных интересов страны», - отметили в Агентстве по атомной энергии.

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