Последнее обновление: 11.10.2019 13:08

Лукашенко предложил Путину обезопасить их обоих на время учений НАТО

Лукашенко на проходящем сегодня саммите СНГ в Ашхабаде намекнул президенту РФ Путину на то, что стоило бы задуматься, как обезопасить их обоих на время проведения масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси.

"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тыс. Это немало", - заявил Лукашенко.

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