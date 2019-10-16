МИД России опроверг сообщения о звонке Лаврова Макею

Информация о звонке главы МИД России Сергея Лаврова белорусскому коллеге Владимиру Макею, а также о том, что посольство РФ в Минске не помогает россиянам, является дезинформацией.

"В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идет о публикациях, цель которых до конца не ясна", - пояснили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Лавров Макею не звонил. Посольство РФ в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений", - подчеркнули в МИД РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, задачей таких сообщений "является оказание негативного влияния на двусторонние отношения".

"На фоне борьбы с фейкньюс и борьбы с распространением заведомо ложных сведений полагаем, что такие сообщения заслуживают самого серьезного внимания", - подчеркнули в министерстве.