Последнее обновление: 10.10.2019 17:32

Россия назвала «странной» оценку Беларуси потерь от налогового маневра

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов выразил недоумение по поводу заявленных возможных потерь, которые белорусская экономика может ощутить в результате проводимого в России налогового манёвра.

«Странное рассуждение. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовым», - отметил Осипов, которого цитирует ТАСС.

При этом пресс-секретарь премьера подчеркнул, что «невозможно потерять то, что тебе не принадлежит».

Сегодня министр финансов РБ Максим Ермолович сказал, что в результате проводимого в России налогового манёвра в нефтяной сфере потери экономики Беларуси составляют 800 млн. долларов: 400 млн. долларов в 2019 году и 400 млн. долларов в 2020 году.

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