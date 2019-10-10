Россия назвала «странной» оценку Беларуси потерь от налогового маневра

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов выразил недоумение по поводу заявленных возможных потерь, которые белорусская экономика может ощутить в результате проводимого в России налогового манёвра.

«Странное рассуждение. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовым», - отметил Осипов, которого цитирует ТАСС.

При этом пресс-секретарь премьера подчеркнул, что «невозможно потерять то, что тебе не принадлежит».

Сегодня министр финансов РБ Максим Ермолович сказал, что в результате проводимого в России налогового манёвра в нефтяной сфере потери экономики Беларуси составляют 800 млн. долларов: 400 млн. долларов в 2019 году и 400 млн. долларов в 2020 году.