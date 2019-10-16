Генпрокуратура РБ: СМИ неправильно освещали «задержание» Богачевой

Правоохранительные органы Беларуси не задерживали по запросу США россиянку Богачеву, против которой введены санкции за вмешательство в выборы США, а просто мило с ней побеседовали с её же согласия.

Такой вывод можно сделать из сегодняшнего заявления замгенпрокурора РБ Алексея Стука.

"Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе. Что касается той разноречивой информации, наверное, иногда и представители масс-медиа не знают тонкостей наших формулировок и значения этих терминов, и, может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию", - сказал Стук, которого цитирует БелТА.

Богачева была задержана 15 октября в одной гостиниц Минска. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.

"Она освобождена", - сказал Брылев.

Остается добавить, что Богачева не внесена в базу Интерпола.