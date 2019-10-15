Последнее обновление: 15.10.2019 20:54

Генпрокуратура РБ объяснила причины освобождения россиянки Богачевой

Генпрокуратура РБ решила освободить россиянку Анну Богачеву, так как в ведомстве не нашли основания для ее помещения под стражу с целью выдачи.

Об этом сообщил официальной представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

По его словам, сейчас в ведомстве решается вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного преследования на территории РБ.

Россиянку задержали в одной из гостиниц Минска 13 октября. По мнению адвоката Богачевой, ее задержали по запросу США в рамках дела о вмешательстве в американские выборы. Позже задержание россиянки подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

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