Лукашенко назначил нового главного идеолога страны

Лукашенко сегодня назначил главным идеологом страны очередного выходца из Могилевской области. Андрей Кунцевич займет должность замглавы администрации Лукашенко и будет курировать сферы идеологии и работы СМИ.

Судя по задачам, поставленным перед чиновником, страну ждет заметное усиление пропаганды. В первую очередь, это усиление ударит по молодежи.

«Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания - это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах. Это самое слабое место наших государственных служащих - встречаться с молодежью, рассказывать им о той политике, которая проводится в государстве. Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто", - заявил Лукашенко.

"Интернет - это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть и запретить. А изложить позицию власти, позицию президента. …вы, а также глава администрации… вдвоем должны будете этим заниматься - работать с людьми", - добавил он.

Кунцевич в 2002 году окончил БГУ (специальность "журналистика"), в 2007 году - Академию управления при президенте (специальность "государственное управление и идеология"). Работал заведующим отделом писем редакции районной газеты "Зара над Друццю" (г.п. Белыничи), после - редактором этого издания. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Шкловского райисполкома, с 2011 по 2013 год - начальника управления идеологической работы Могилевского облисполкома. Являлся первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома - начальником управления идеологической работы. С 2013 по 2016 год работал заместителем председателя Могилевского горисполкома, с 2016 по 2017 год - начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома. С января 2017 года был на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.