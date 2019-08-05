Лукашенко зачем-то встретился с руководителем ОАЦ

Пресс-служба белорусского правителя сегодня довела до сведения общественности тот факт, что Лукашенко провел рабочую встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.

В сообщении нет ничего, что могло бы вызвать интерес у обычного читателя: ни упоминания о каких-либо поручениях, ни способной вызвать резонанс цитаты, ни законодательной инициативы и т.д.

«…поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры. Обсуждены также основные направления работы ОАЦ, актуальная тематика, лежащая в поле зрения центра, кадровые вопросы. Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов», - весь текст сообщения.

Перед Лукашенко также не стоит задача поддерживать свой имидж с помощью сообщений о напряженном графике рабочего дня: эта тема уже не вызывает никакого интереса более 10 лет. Кроме того, он периодически проводит достаточное количество встреч, о которых ничего неизвестно. Но сегодняшний доклад Павлюченко было решено осветить в прессе.