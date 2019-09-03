Госсекретари Совбезов Беларуси и США обсудили Украину

Секретари советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси на прошедшей в конце августа встрече в Варшаве обсудили урегулирование кризиса на востоке Украины.

В частности, речь шла о повышении эффективности переговоров в "нормандском формате", сообщил сегодня госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.

"Обсуждались возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в "нормандском формате". В том числе те инициативы, которые высказывала Беларусь о присоединении США к переговорному процессу", - сказал госсекретарь СБ Беларуси, которого цитируют официальные источники.

«Эта встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности", - пояснил он.

По словам Зася, встреча стала «хорошей возможностью послушать друг друга».

"Не могу сказать, что все наши оценки и мнения совпали, но тем более, нужен такой диалог", - признал он.